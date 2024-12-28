Талибы начали боевые действия против пакистанцев в Пактии — что известно

Войска талибан едут в колонне Фото: скриншот

Поздним вечером 26 декабря в районе Данди-Патан афганской провинции Пактия произошли ожесточенные бои между талибами и пакистанскими пограничными войсками. Как сообщают местные источники, перестрелка началась около первого часа ночи по местному времени и продолжалась несколько часов. Обе стороны вели интенсивный огонь.

Об этом сообщает AMU.TV.

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По словам очевидцев, некоторые ракеты, выпущенные пакистанскими военными, попали в дома мирных жителей. Однако пока нет подробной информации о пострадавших или разрушениях. Представители талибана пока не прокомментировали этот инцидент.

Эта схватка произошла спустя три дня после авиаударов пакистанской авиации по району Бармаль в соседней провинции Пактика. По заявлениям Талибана, эти удары были направлены против вазиристанских беженцев и привели к гибели 46 человек, среди которых преимущественно были только женщины и дети.

Граница между Пакистаном и Афганистаном остается зоной постоянной напряженности. В мае этого года в районе Зази Арьюб в провинции Пактия уже происходили значительные столкновения.

После этого общественные лидеры с обеих сторон провели переговоры, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Несмотря на эти усилия, конфликты на границе продолжаются.

Напомним, что между тем ситуация между Израилем и ХАМАС обострилась. Так, Израиль атаковал в Йемене стратегические объекты, а также уничтожил террористическую группировку в Нусейрате.