Чому Ангела Меркель була проти вступу України до НАТО на думку Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

Ще у 2008 році були всі шанси на те, що Україна стане черговим членом НАТО. Проте лідерка однієї європейської країни все зіпсувала та умовила інших теж стати проти.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману у неділю, 5 січня.

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Зеленський заявив, що тоді всі плани зіпсувала канцлер Німеччини Ангела Меркель. США на чолі з республіканцем Джорджем Бушем виступали за вступ України до НАТО, а інші члени Альянсу теж були позитивно налаштовані.

"Всі дивляться на Америку завжди. Всі були "за", а хто "проти"? Меркель. Так ось, вона була проти, адже "рускіє нє так посмотрят". І вона змусила всіх не дати Україні запрошення в НАТО", — сказав Зеленський.

За словами президента України, Республіканці були "за", адже знали, що Україна справедливо хоче в НАТО, вона так обирає.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна може погодитися на зупинку вогню лише за умови отримання необхідної зброї для захисту від майбутніх атак.

Також Зеленський зазначив, що новообраний лідер США Дональд Трамп може стати першим політиком, який прибуде до України на літаку.