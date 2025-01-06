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В 2008 году Украина могла быть в НАТО — кто проголосовал против

6 января 2025 00:33
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Почему Ангела Меркель была против вступления Украины в НАТО по мнению Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Еще в 2008 году были все шансы на то, что Украина станет очередным членом НАТО. Однако лидер одной европейской страны все испортила и уговорила других тоже стать против.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману в воскресенье, 5 января.

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Зеленский заявил, что тогда все планы испортила канцлер Германии Ангела Меркель. США во главе с республиканцем Джорджем Бушем выступали за вступление Украины в НАТО, а другие члены Альянса тоже были положительно настроены.

"Все смотрят на Америку всегда. Все были "за", а кто "против"? Меркель. Так вот, она была против, ведь "русские не так посмотрят". И она заставила всех не дать Украине приглашение в НАТО" , — сказал Зеленский.

По словам президента Украины, Республиканцы были "за", ведь знали, что Украина справедливо хочет в НАТО, она так выбирает.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина может согласиться на остановку огня только при условии получения необходимого оружия для защиты от будущих атак.

Также Зеленский отметил, что новоизбранный лидер США Дональд Трамп может стать первым политиком, который прибудет в Украину на самолете.

Владимир Зеленский США НАТО Ангела Меркель интервью

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