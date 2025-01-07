Трамп заявил, что Украина не может быть в НАТО

Новоизбранный Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот из видео

Новоизбранный Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украина не может быть членом НАТО. По его словам, Запад это понимает.

Об этом Дональд Трамп сказал на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго во вторник, 7 января.

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"Запад понимает, что Украина не может быть в НАТО, я также это поддерживаю", — заявил Трамп.

Он считает, что для окончания войны Украине придется отказаться от членства в НАТО. По словам Трампа, между Москвой и Киевом ранее было соглашение, которое впоследствии нарушил Джо Байден заявлением об Альянсе.

"У них было соглашение, которое было бы удовлетворительным для Украины и всех остальных", — подчеркнул Трамп.

Напомним, журналист-расследователь Христо Грозев высказал предположение, что российский диктатор Владимир Путин может дать согласие на вступление Украины в НАТО при условии выполнения условий.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва недовольна предложениями команды Трампа относительно отсрочки вступления Украины в НАТО на 20 лет.