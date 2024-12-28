США оголосять про новий пакет допомоги Україні на 1,25 млрд доларів 30 грудня

Допомога США для України. Ілюстративне фото: посольство США

Незабаром США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,25 млрд доларів. До нього увійдуть боєприпаси, артилерійські снаряди, а також ракети для систем протиповітряної оборони (ППО).

Про це ввечері у п'ятницю, 27 грудня, написало видання Associated Press.

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Офіційні особи США повідомили, що адміністрація президента Джо Байдена прагне надати Києву якомога більшу допомогу до того, як нинішній глава держави залишить свою посаду 20 січня.

Як пише AP, великий пакет допомоги включає значну кількість боєприпасів, у тому числі для зенітно-ракетних систем та систем протиповітряної оборони HAWK.

Крім цього джерела видання додали, що оголошення великого пакету допомоги на 1,25 млрд доларів очікується вже наступного понеділка, 30 грудня.

Нагадаємо, на початку грудня новообраний президент США Дональд Трамп припустив, що Україні варто очікувати на зменшення військової допомоги від Сполучених Штатів.

Також Трамп нещодавно назвав терміни для повного відновлення українських міст, зруйнованих унаслідок війни. За його словами, для цього знадобиться ціле століття.