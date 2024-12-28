США объявят о новом пакете помощи Украине на 1,25 млрд долларов 30 декабря

Помощь США для Украины. Иллюстративное фото: посольство США

Вскоре США объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,25 млрд долларов. В него войдут боеприпасы, артиллерийские снаряды, а также ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом вечером в пятницу, 27 декабря, написало издание Associated Press.

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Официальные лица США сообщили, что администрация президента Джо Байдена стремится оказать Киеву как можно большую помощь до того, как нынешний глава государства покинет свой пост 20 января.

Как пишет AP, крупный пакет помощи включает значительное количество боеприпасов, в том числе для зенитно-ракетных систем и систем противовоздушной обороны HAWK. Также по словам чиновников, в него войдут ракеты Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Помимо этого источники издания добавили, что объявление большого пакета помощи на 1,25 млрд долларов ожидается уже в предстоящий понедельник, 30 декабря.

Напомним, в начале декабря новоизбранный президент США Дональд Трамп допустил, что Украине стоит ожидать на уменьшение военной помощи от Соединенных Штатов.

Также Трамп недавно назвал сроки для полного восстановления украинских городов, разрушенных в результате войны. По его словам, для этого понадобится целое столетие.