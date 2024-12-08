Трамп допускає скорочення підтримки України

Дональд Трамп. Фото: LRT

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп допускає, що Україні варто очікувати на зменшення обсягів військової допомоги. Він наголосив, що наразі жодних конкретних домовленостей з Володимиром Зеленським не досягнуто.

Про це розповіла Крістен Велкер, повідомляє NBC News у неділю, 8 грудня.

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Україна може втратити військову допомогу

Зазначається, що представник адміністрації Трампа також повідомив, що вчорашня зустріч із Зеленським і Макроном була дуже загальною дискусією. В її рамках не було досягнуто жодних нових домовленостей.

Відповідаючи на питання, чи варто Україні остерігатися скорочення військової допомоги від США, Трамп коротко відповів: "Можливо".

Раніше ми повідомляли, що новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна готова укласти угоду з Росією, аби завершити війну. Він заявив, що наша держава уже втратила на війні понад 400 тисяч солдатів.

Риторика команди новообраного Трампа під час виборів, і станом на зараз, дійсно відрізняється. Представники нової адміністрації розуміють ситуацію щодо України.