Як пройшла зустріч Макрона, Трампа та Зеленського в Парижі — фото дня

Зустріч Дональда Трампа, Емманюеля Макрона та Володимира Зеленського. Фото: Офіс Президента України

У суботу, 7 грудня, відбулася тристороння зустріч політичних лідерів України, Франції та США. В Єлисейському палаці в Парижі зустрілися президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон і обраний президент США Дональд Трамп.

Про це повідомило видання "Голос Америки".

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Що відомо про тристоронню зустріч політиків

Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції на відкриття собору Нотр-Дам де Парі, який п'ять років тому зазнав пошкоджень унаслідок пожежі. З цією ж метою завітав до столиці Франції і обраний лідер США Дональд Трамп. Президент Франції Емманюель Макрон вирішив запросити обидвох на політиків на переговори.

За словами речника президента України Сергія Никифорова, зустріч відбувалася за закритими дверима та тривала 35 хвилин.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що зустріч із французьким і американським лідерами була продуктивною. Сторони обговорили ситуацію на фронті, підтримку українців і досягнення справедливого миру.

Також український лідер зустрівся із головою Грузії Саломе Зурабішвілі. Президент наголосив, що Україна підтримуватиме Грузію в боротьбі за незалежність.