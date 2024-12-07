Зустріч Зеленського з Трампом і Макроном в Парижі 8 грудня — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський з Емманюелем Макроном і Дональдом Трампом. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новообраним главою США Дональдом Трампом і лідером Франції Емманюелем Макроном у Парижі. Йшлося про мир в Україні.

Про це глава держави повідомив у Facebook в суботу, 7 грудня.

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Деталі зустрічі

За словами Зеленського, під час зустрічі йшлося про ситуацію на фронті, підтримку українців і досягнення справедливого миру.

"Хороша, продуктивна зустріч. Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий!" — йдеться у повідомленні.

Президент також подякувавши Макрону за організацію переговорів. Крім того, український лідер відзначив позицію Трампа.

"Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішуче. Дякую за це", — підсумував Зеленський.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, зустріч Президента України Володимира Зеленського з новообраним главою США Дональдом Трампом і лідером Франції Емманюелем Макроном відбулась у Єлисейському палаці в Парижі. Також глава держави зустрівся з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Під час зустрічі обговорили перспективи миру в Україні.