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Зеленский сообщил результаты встречи с Макроном и Трампом

7 декабря 2024 20:22
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Встреча Зеленского с Трампом и Макроном в Париже 8 декабря — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский с Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новоизбранным главой США Дональдом Трампом и лидером Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Речь шла о мире в Украине.

Об этом глава государства сообщил в Facebook в субботу, 7 декабря.

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Детали встречи

По словам Зеленского, во время встречи речь шла о ситуации на фронте, поддержке украинцев и достижении справедливого мира.

"Хорошая, продуктивная встреча. Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливее. Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен!", — говорится в сообщении.

Президент также поблагодарил Макрона за организацию переговоров. Кроме того, украинский лидер отметил позицию Трампа.

"Президент Трамп, как и всегда, настроен решительно. Спасибо за это", — подытожил Зеленский.

Зеленский Франция
Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, встреча Президента Украины Владимира Зеленского с новоизбранным главой США Дональдом Трампом и лидером Франции Эммануэлем Макроном состоялась в Елисейском дворце в Париже. Также глава государства встретился с канцлером Австрии Карлом Негаммером. В ходе встречи обсудили перспективы мира в Украине.

Владимир Зеленский Франция Эммануэль Макрон Дональд Трамп Париж

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