Зустріч Зеленського з Трампом та Макроном у Франції розпочалась — що відомо

Володимир Зеленський, Дональд Трамп та Емманюель Макрон. Фото: AP

У Франції розпочалась зустріч Зеленського з Трампом та Макроном. Політики зустрілись у Єлисейському палаці в Парижі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на французькі ЗМІ у суботу, 7 грудня.

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Зустріч Зеленського з Трампом та Макроном

Про тристоронню зустріч в Єлисейському палаці повідомило видання BFM TV. З місця зустрічі опублікували відео, на якому видно, як Дональд Трамп та Володимир Зеленський прибувають у Єлисейський палац.

Повідомлення про зустріч у Парижі. Фото: скриншот

Після того, як політики трьох країн зібрались разом, розпочалась тристороння зустріч. Про деталі того, що обговорюватимуть президент України Володимир Зеленський, новообраний президент США Дональд Трамп та президент Франції Емманюель Макрон, поки що не повідомляють.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Парижі з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Під час зустрічі обговорили перспективи миру в Україні.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з радником прем'єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом. Політики обговорили зміцнення оборонної співпраці між Україною та Великою Британією.