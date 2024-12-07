Встреча Зеленского с Трампом и Макроном во Франции началась — что известно

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Фото: AP

Во Франции началась встреча Зеленского с Трампом и Макроном. Политики встретились в Елисейском дворце в Париже.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на французские СМИ в субботу, 7 декабря.

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О трехсторонней встрече в Елисейском дворце сообщило издание BFM TV. С места встречи опубликовали видео, где видно, как Дональд Трамп и Владимир Зеленский прибывают в Елисейский дворец.

Сообщения о встрече в Париже. Фото: скриншот

После того как политики трех стран собрались вместе, началась трехсторонняя встреча. О деталях того, что будут обсуждать президент Украины Владимир Зеленский, новоизбранный президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон, пока не сообщают.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Париже с канцлером Австрии Карлом Негаммером. В ходе встречи обсудили перспективы мира в Украине.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом. Политики обсудили укрепление оборонного сотрудничества между Украиной и Великобританией.