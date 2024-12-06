Єрмак у Британії зустрівся з Пауеллом — що обговорили

Андрій Єрмак та Джонатан Пауелл. Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з радником прем'єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом. Це сталося під час повернення керівника Офісу президента з Америки, де він перебував з робочим візитом.

Про це Андрій Єрмак повідомив в Telegram у п'ятницю, 6 грудня.

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Як зазначив керівник Офісу президента, під час зупинки в Лондоні дорогою зі США він зустрівся з радником прем'єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом. Політики обговорили зміцнення оборонної співпраці між Україною та Великою Британією, а також необхідні для протистояння російській агресії рішення.

"Окрема увага — зусиллям, яких слід докласти, щоб досягнути сталого та справедливого миру на основі Формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським", — зазначив Єрмак.

Пост Андрія Єрмака про зустріч із Джонатаном Пауеллом. Фото: скриншот

Крім того, як повідомив керівник Офісу президента, під час зустрічі обмінялися думками щодо результатів візиту української делегації до США. Також йшлося й про подальшу координацію спільних дій.

Нагадаємо, ЗМІ дізнались перші подробиці щодо візиту Андрія Єрмака у США. Відомо, що делегація з України провела переговори з найближчим оточенням Дональда Трампа.

Президент України Володимир Зеленський, який відвідає Париж на відкриття собору Паризької Богоматері, може зустрітися з новообраним Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Ймовірно, це станеться 7 грудня.