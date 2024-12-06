Делегація України в США — деталі зустрічі Єрмака з командою Трампа

Українська делегація у США. Фото: ОП

Делегація України на чолі з першою віцепрем’єр-міністеркою — міністеркою економіки України Юлією Свириденко перебуває у Сполучених Штатах Америки з візитом. Відомо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак уже відвідав Вашингтон, Нью-Йорк та Флориду.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у п'ятницю, 6 грудня.

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Українська делегація у США

Єрмак зустрівся з представниками команди Дональда Трампа. Він детально розповів про ситуацію на фронті та передав їм прапори 95-ї ОДШБр, 92-ї ОШБр, 80-ї ОДШБр, 57-ї ОМПБр та 3-ї ОШБр.

Візит української делегації у США. Фото: ОП

Сторони обговорили плани російських окупантів та те, які кроки треба зробити, щоб їх зірвати.

Також Єрмак зустрівся з радником із національної безпеки президента США Джейком Салліваном.

"Андрій Єрмак також провів зустрічі з головою Гельсінської комісії США та співголовою конгресового Українського кокусу Джо Вілсоном, співголовою юридичного комітету Сенату США Ліндсі Гремом, лідером Республіканської партії в Сенаті США Мітчем Макконнеллом, заступником державного секретаря Джоном Бассом та лідером Демократичної партії в Палаті представників Конгресу Гакімом Джеффрісом", — повідомили в ОП.

Візит української делегації у США. Фото: ОП

Керівник ОП також провів зустрічі з філантропом Вільямом Альбертом Акманом, представниками американського бізнесу, ветеранським кокусом, конгресменами, сенаторами, військовими ветеранами та представниками Демократичної партії.

Нагадаємо, Салліван розповів, що Білий дім готує стратегію підтримки України. Зокрема, вона буде включати 20 мільярдів доларів у вигляді кредитів.

Раніше начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов таємно зателефонував голові Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзу Брауну.