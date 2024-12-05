Герасимов телефонував голові Об'єднаного комітету начальників штабів США

Начальник генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов. Фото: Reuters

Начальник генштабу збройних сил Росії, генерал Валерій Герасимов таємно телефонував голові Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзу Брауну. Вони обговорили низку глобальних і регіональних питань безпеки, зокрема війна, що триває в Україні.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на представників Пентагону.

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У виданні зазначають, що телефонна розмова відбулася минулої середи — лише через шість днів після того, як Росія запустила по Україні нову балістичну ракету середньої дальності, здатну нести ядерну зброю. За словами лідера Кремля, атака була відповіддю на використання Україною американської зброї для ударів вглиб РФ.

Під час розмови Герасимов повідомив Брауну, що запуск балістичної ракети "Орєшнік" нібито планувався задовго до того, як адміністрація США дозволила Україні використовувати американські ракети для обстрілу військових об’єктів у Росії.

У коментарі для журналістів речник Брауна Джеріл Дорсі заявив що "на прохання генерала Герасимова генерал Браун погодився не оголошувати про цей дзвінок".

За його словами, сторони обговорили низку глобальних і регіональних питань безпеки, зокрема війна, що триває в Україні

Як зазначає видання, незрозуміло, чому Герасимов волів, аби телефонна розмова з Брауном залишилася в таємниці. Востаннє начальник генштабу РФ розмовляв з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США у жовтні 2022 року, коли цю посаду обіймав генерал Марк Міллі. Тодішня розмова відбулася на тлі побоювань, що Москва хоче загострити війну в Україні.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що заява Путіна про те, що економіка РФ продовжує зростати, прогнозуючи збільшення ВВП на 4% до кінця 2024 року, дуже далека від реалій російської економіки.

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