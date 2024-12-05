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Путін бреше росіянам про реальний стан економіки РФ — розбір ISW

5 грудня 2024 07:37
Анастасія Постоєнко - Редактор
Путін заявив про зростання російської економіки — аналітики іншої думки
Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент Росії Володимир Путін на інвестиційному форумі ВТБ 4 грудня заявив, що економіка країни продовжує зростати, прогнозуючи збільшення ВВП на 4% до кінця 2024 року. Проте озвучена ним інформація дуже далека від реалій російської економіки.

Про це йдеться у дайджесті Інституту дослідження війни (ISW).

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За словами Володимира Путіна, за період із січня по жовтень 2024 року економічний приріст становив 4,1%.

Попри оптимістичні прогнози, Центральний банк Росії може підвищити ключову процентну ставку до 25% у грудні, що насправді є кроком для стримування інфляції. У жовтні ставка вже досягла 21%. Глава ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна підтвердила ймовірність такого рішення на найближчому засіданні.

Водночас російські аналітики повідомляють про серйозні економічні виклики. За даними РБК, готівкові заощадження росіян впали до історичного мінімуму, становлячи лише 15% від загального обсягу заощаджень. Заступник голови ВТБ Георгій Горшков прогнозує подальше падіння цього показника.

Цікаво, що Путін також  похвалився низьким рівнем безробіття, який становить 2,3%, та підкреслив, що серед молоді цей показник значно знизився. Проте незалежні аналітики вважають, що це може бути наслідком мобілізації, яка призвела до значного дефіциту робочої сили в країні.

Хоча офіційна риторика Кремля зосереджена на демонстрації позитивних економічних результатів, економічна ситуація в країні залишається складною.

Нагадаємо, нещодавно Путін схвалив оборонний бюджет для Росії на 2025 рік, який став рекордним за всю історію країни. Також нещодавно стало відомо, що літаки Путіна були причетні до примусового вивезення українських дітей з окупованих територій. 

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