Витрати Росії на армію в 2025 році — Путін схвалив рекордний оборонний бюджет

Президент Росії Володимир Путін. Фото: kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін затвердив бюджетні плани, підвищивши військові витрати на 2025 рік до рекордних рівнів. Це пов'язано з війною в Україні.

Про це пише The Associated Press (AP) у неділю, 1 грудня.

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За даними AP, близько 32,5% бюджету 2025 року було виділено на національну оборону, що становить 13,5 трильйонів рублів, або понад 145 мільярдів доларів.

Для порівняння, у 2024 році на оборонні потреби російський диктатор спрямував 28,3% бюджету.

Депутати обох палат російського парламенту, Держдуми та Ради Федерації теж схвалили ці плани.

Видання зазначає, що рекордні витрати на армію були схвалені через прагнення Москви досягти перемоги у війні в Україні.

Раніше російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив оновлену ядерну доктрину. Документ передбачає ядерний удар по країні, яка загрожує РФ.

Також ми писали, що Росія має намір значно розширити виробництво безпілотників у зв'язку з війною в Україні. Країна планує створити близько 50 спеціалізованих центрів.