Витрати Росії на армію в 2025 році — Путін схвалив рекордний оборонний бюджет

Путін схвалив рекордний оборонний бюджет Росії на 2025 рік — AP
Президент Росії Володимир Путін затвердив бюджетні плани, підвищивши військові витрати на 2025 рік до рекордних рівнів. Це пов'язано з війною в Україні.
Про це пише The Associated Press (AP) у неділю, 1 грудня.
Скільки Росія витратить на армію у 2025 році
За даними AP, близько 32,5% бюджету 2025 року було виділено на національну оборону, що становить 13,5 трильйонів рублів, або понад 145 мільярдів доларів.
Для порівняння, у 2024 році на оборонні потреби російський диктатор спрямував 28,3% бюджету.
Депутати обох палат російського парламенту, Держдуми та Ради Федерації теж схвалили ці плани.
Видання зазначає, що рекордні витрати на армію були схвалені через прагнення Москви досягти перемоги у війні в Україні.
Раніше російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив оновлену ядерну доктрину. Документ передбачає ядерний удар по країні, яка загрожує РФ.
Також ми писали, що Росія має намір значно розширити виробництво безпілотників у зв'язку з війною в Україні. Країна планує створити близько 50 спеціалізованих центрів.
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