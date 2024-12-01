Оборонный бюджет России 2025 года — Путин одобрил рекордные расходы на армию

Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил бюджетные планы, повысив военные расходы на 2025 год до рекордных уровней. Это связано с войной в Украине.

Об этом пишет The Associated Press (AP) в воскресенье, 1 декабря.

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По данным AP, около 32,5% бюджета 2025 года было выделено на национальную оборону, что составляет 13,5 триллиона рублей, или более 145 миллиардов долларов.

Для сравнения, в 2024 году на оборонные нужды российский диктатор направил 28,3% бюджета.

Депутаты обеих палат российского парламента, Госдумы и Совета Федерации тоже одобрили эти планы.

Издание отмечает, что рекордные расходы на армию были одобрены из-за стремления Москвы добиться победы в войне в Украине.

Ранее российский диктатор Владимир Путин официально утвердил обновленную ядерную доктрину. Документ предусматривает ядерный удар по угрожающей РФ стране.

Мы также писали, что Россия намерена значительно расширить производство беспилотников в связи с войной в Украине. Страна намерена создать около 50 специализированных центров.