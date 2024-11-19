Путін затвердив нову ядерну доктрину — яка загроза світу

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Лідер Росії Володимир Путін офіційна затвердив оновлену ядерну доктрину. Документ передбачає ядерний удар по країні, яка загрожує РФ.

Відповідний документ опубліковано на порталі правової інформації РФ у вівторок, 19 листопада.

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Лідер Кремля підписав указ "Про затвердження основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування", який вже набув чинності.

В оновленій редакції документи зазначається, що підставою для завдання ядерного удару може стати "агресія проти РФ та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави", яку розглядають як "спільний напад на Росію".

Також підставою може стати масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

У доктрині вказується, що "агресія будь-якої держави зі складу військової коаліції проти Росії або її союзників розглядається як агресія цієї коаліції в цілому".

Указ Володимири Путіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 вересня під час засідання Ради безпеки лідер Росії Володимир Путін виступив із пропозицією внести зміни до російської доктрини ядерного стримування.

Раніше ми писали про те, що голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, якби Росія не володіла ядерною зброєю, Альянс міг би ввести війська на територію України.