Путин утвердил новую ядерную доктрину — какая угроза миру

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Лидер России Владимир Путин официально утвердил обновленную ядерную доктрину. Документ предусматривает ядерный удар по угрожающей РФ стране.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ во вторник, 19 ноября.

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Обновленная ядерная доктрина РФ

Лидер Кремля подписал указ "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", который уже вступил в силу.

В обновленной редакции документа отмечается, что основанием для нанесения ядерного удара может стать "агрессия против РФ и ее союзников со стороны любой неядерной державы при поддержке ядерной державы", которую рассматривают как "совместное нападение на Россию".

Также основанием может стать массированная воздушная атака неядерными средствами, в частности беспилотниками.

В доктрине указывается, что "агрессия любого государства из состава военной коалиции против России или ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции в целом".

Указ Владимира Путина. Фото: скриншот

Напомним, 25 сентября во время заседания Совбеза лидер России Владимир Путин выступил с предложением внести изменения в российскую доктрину ядерного сдерживания.

Ранее мы писали о том, что глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, если бы Россия не владела ядерным оружием, Альянс мог бы ввести войска на территорию Украины.