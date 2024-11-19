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Путин официально утвердил новую ядерную доктрину — что известно

19 ноября 2024 11:07
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Путин утвердил новую ядерную доктрину — какая угроза миру
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Лидер России Владимир Путин официально утвердил обновленную ядерную доктрину. Документ предусматривает ядерный удар по угрожающей РФ стране.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ во вторник, 19 ноября.

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Лидер Кремля подписал указ "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", который уже вступил в силу.

В обновленной редакции документа отмечается, что основанием для нанесения ядерного удара может стать "агрессия против РФ и ее союзников со стороны любой неядерной державы при поддержке ядерной державы", которую рассматривают как "совместное нападение на Россию".

Также основанием может стать массированная воздушная атака неядерными средствами, в частности беспилотниками.

В доктрине указывается, что "агрессия любого государства из состава военной коалиции против России или ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции в целом".

ядерная доктрина
Указ Владимира Путина. Фото: скриншот

Напомним, 25 сентября во время заседания Совбеза лидер России Владимир Путин выступил с предложением внести изменения в российскую доктрину ядерного сдерживания.

Ранее мы писали о том, что глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, если бы Россия не владела ядерным оружием, Альянс мог бы ввести войска на территорию Украины.

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