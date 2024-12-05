Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ 4 декабря заявил, что экономика страны продолжает расти, прогнозируя увеличение ВВП на 4% к концу 2024 года. Однако озвученная им информация очень далека от реалий российской экономики.

Об этом говорится в дайджесте Института исследования войны (ISW).

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По словам Владимира Путина, за период с января по октябрь 2024 года экономический прирост составил 4,1%.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, Центральный банк России может повысить ключевую процентную ставку до 25% в декабре, что является шагом для сдерживания инфляции. В октябре ставка уже достигла 21%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подтвердила вероятность такого решения на ближайшем заседании.

В то же время российские аналитики сообщают о серьезных экономических вызовах. По данным РБК, наличные сбережения россиян упали до исторического минимума, составляя всего 15% от общего объема сбережений. Замглавы ВТБ Георгий Горшков прогнозирует дальнейшее падение этого показателя.

Интересно, что Путин также похвастался низким уровнем безработицы, составляющим 2,3%, и подчеркнул, что среди молодежи этот показатель значительно снизился. Однако независимые аналитики считают, что это может являться следствием мобилизации, которая привела к значительному дефициту рабочей силы в стране.

Хотя официальная риторика Кремля сосредоточена на демонстрации положительных экономических результатов, экономическая ситуация в стране остается сложной.

Напомним, недавно Путин одобрил оборонный бюджет для России на 2025 год, ставший рекордным за всю историю страны. Также недавно стало известно, что самолеты Путина были причастны к принудительному вывозу украинских детей с оккупированных территорий.