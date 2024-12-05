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Тайный звонок Герасимова — что обсуждали генералы РФ и США

5 декабря 2024 07:59
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Герасимов звонил главе Объединенного комитета начальников штабов США
Начальник генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Начальник генштаба вооруженных сил России, генерал Валерий Герасимов тайно созванивался с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Они обсудили ряд глобальных и региональных вопросов безопасности, в том числе войну в Украине.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона.

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В издании отмечают, что телефонный разговор состоялся в прошлую среду — всего через шесть дней после того, как Россия запустила по Украине новую баллистическую ракету средней дальности, способную нести ядерное оружие. По словам лидера Кремля, атака была ответом на использование Украиной американского оружия для ударов вглубь РФ.

Во время разговора Герасимов сообщил Брауну, что запуск баллистической ракеты "Орешник" якобы планировался задолго до того, как администрация США разрешила Украине использовать американские ракеты для обстрела военных объектов в России.

В комментарии для журналистов представитель Брауна Джерил Дорси заявил, что "по просьбе генерала Герасимова генерал Браун согласился не объявлять об этом звонке".

По его словам, стороны обсудили ряд глобальных и региональных вопросов безопасности, в частности войну, которая продолжается в Украине.

Как отмечает издание, непонятно, почему Герасимов предпочел, чтобы телефонный разговор с Брауном остался в тайне. Последний раз начальник генштаба РФ разговаривал с председателем Объединенного комитета начальников штабов США в октябре 2022 года, когда эту должность занимал генерал Марк Милли. Тогдашний разговор состоялся на фоне опасений, что Москва хочет обострить войну в Украине.

Напомним, аналитики ISW сообщили, что заявление Путина о том, что экономика РФ продолжает расти, прогнозируя увеличение ВВП на 4% до конца 2024 года, очень далеко от реалий российской экономики.

Ранее мы писали о том, что в Балтийском море российский корабль обстрелял немецкий вертолет сигнальными боеприпасами. Вертолет Бундесвера выполнял разведывательную миссию.

США российские войска война в Украине війна Россия

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