Німецький гелікоптер. Фото ілюстративне: DPA

У Балтійському морі російський корабель обстріляв німецький гелікоптер сигнальними боєприпасами. Гвинтокрил Бундесверу виконував розвідувальну місію.

Про це пише видання Die Welt у середу, 5 грудня.

Читайте також:

Корабель РФ обстріляв німецький вертоліт

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в кулуарах саміту НАТО у Брюсселі повідомила, що німецький військовий гелікоптер виконував розвідувальний політ, коли був обстріляний російським кораблем. При цьому вона не повідомила, коли стався інцидент.

Нагадаємо, що використання сигнальних боєприпасів дозволено лише в екстрених ситуаціях. Бербок зазначила, що в Балтійському морі завжди є судна, які транспортують російську нафту в обхід санкцій.

Міністерка також оголосила, що слід посилити моніторинг трубопроводів і кабелів передавання даних у Балтійському морі. Крім того, необхідно розширити захист критичної інфраструктури через патрулювання. Причина — збільшення гібридних атак з боку Росії та її прихильників.

Раніше ми писали, що невідомі перерізали кабель, що розташований у Балтійському морі та забезпечує зв'язок між Литвою та Швецією. Таке пошкодження призвело до зниження пропускної здатності інтернету.

Нагадуємо, що українські бійці ГУР успішно вивели з ладу російський тральщик "Александр Обухов" балтійського флоту, який готувався до бойового чергування.