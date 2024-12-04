В Балтийском море россияне обстреляли немецкий вертолет
В Балтийском море русский корабль обстрелял немецкий вертолет сигнальными боеприпасами. Вертолет Бундесвера выполнял разведывательную миссию.
Об этом пишет издание Die Welt в среду, 5 декабря.
Корабль РФ обстрелял немецкий вертолет
Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе сообщила, что немецкий военный вертолет выполнял разведывательный полет, когда был обстрелян российским кораблем. При этом она не сообщила, когда произошел инцидент.
Напомним, что использование сигнальных боеприпасов разрешено только в экстренных ситуациях. Бербок отметила, что в Балтийском море всегда есть суда, которые транспортируют российскую нефть в обход санкций.
Министр также объявила, что следует усилить мониторинг трубопроводов и кабелей передачи данных в Балтийском море. Кроме того, необходимо расширить защиту критической инфраструктуры из-за патрулирования. Причина – увеличение гибридных атак со стороны России и ее сторонников.
Ранее мы писали, что неизвестные перерезали кабель, расположенный в Балтийском море и обеспечивающий связь между Литвой и Швецией. Такое повреждение привело к понижению пропускной способности интернета.
Напомним, что украинские бойцы ГУР успешно вывели из строя российский тральщик "Александр Обухов" балтийского флота, который готовился к боевому дежурству.
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