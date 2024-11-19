У Балтійському морі перерізали кабель зв'язку між Литвою та Швецією

У Балтійському морі пошкодили кабель зв'язку між двома країнами
Уранці в неділю, 17 листопада, невідомі перерізали кабель, що розташований у Балтійському морі та забезпечує зв'язок між Литвою та Швецією. Таке пошкодження призвело до зниження пропускної здатності інтернету.
Про це в ефірі телеканалу LRT у понеділок, 18 листопада, заявив технічний директор литовської телекомунікаційної компанії Telia Андрюс Шемешкявічюс.
Що відомо про пошкодження кабеля зв'язку
"Системи відразу ж повідомили, що ми втратили зв'язок. Було проведено подальше розслідування й з'ясування, і з'ясувалося, що він пошкоджений", — зазначив представник Tesla.
За його словами, кабель, який перерізали, передавав інтернет-зв'язок до Литви трьома кабелями, тому внаслідок інциденту пропускна здатність інтернету стала втричі меншою. Попри несправність, зв'язок для користувачів відновили.
Нагадаємо, на початку березня поточного року в Червоному морі перерізали три кабелі, які забезпечують глобальний інтернет і телекомунікації. Ці лінії є ключовими для передачі даних з Азії до Європи.
Також ми повідомляли про те, що НАТО посилює оборону у стратегічно важливих районах Балтійського та Чорного морів. Це необхідно для стримування потенційної агресії Росії.
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