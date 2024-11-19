В Балтийском море перерезали кабель связи между Литвой и Швецией

Балтийское море. Фото иллюстративное: BNS

Утром в воскресенье, 17 ноября, неизвестные перерезали кабель, который расположен в Балтийском море и обеспечивает связь между Литвой и Швецией. Такое повреждение привело к понижению пропускной способности интернета.

Об этом в эфире телеканала LRT в понедельник, 18 ноября, заявил технический директор литовской телекоммуникационной компании Telia Андрюс Шемешкявичюс.

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Что известно о повреждении кабеля связи

"Системы сразу же сообщили, что мы потеряли связь. Было проведено дальнейшее расследование и выяснение, и выяснилось, что он поврежден", — отметил представитель Tesla.

По его словам, перерезанный кабель передавал интернет-связь в Литву по трем кабелям, поэтому в результате инцидента пропускная способность интернета стала втрое меньше. Несмотря на неисправность, связь для пользователей восстановили.

Напомним, в начале марта текущего года в Красном море перерезали три кабеля, которые обеспечивают глобальный интернет и телекоммуникации. Эти линии являются ключевыми для передачи данных из Азии в Европу.

Также мы сообщали о том, что НАТО усиливает оборону в стратегически важных районах Балтийского и Черного морей. Это необходимо для сдерживания возможной агрессии России.