Делегация Украины в США — детали встречи Ермака с командой Трампа

Украинская делегация США. Фото: ОП

Делегация Украины во главе с первым вице-премьер-министром — министром экономики Украины Юлией Свириденко находится в Соединенных Штатах Америки с визитом. Известно, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак уже посетил Вашингтон, Нью-Йорк и Флориду.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента в пятницу, 6 декабря.

Читайте также:

Украинская делегация в США

Ермак встретился с представителями команды Дональда Трампа. Он подробно рассказал о ситуации на фронте и передал им флаги 95-й ОДШБр, 92-й ОШБр, 80-й ОДШБр, 57-й ОМПБр и 3-й ОШБр.

Визит украинской делегации в США. Фото: ОП

Стороны обсудили планы российских оккупантов и то, какие шаги надо предпринять, чтобы их сорвать.

Также Ермак встретился с советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном.

"Андрей Ермак также провел встречи с председателем Хельсинской комиссии США и сопредседателем конгрессового Украинского кокуса Джо Уилсоном, сопредседателем юридического комитета Сената США Линдси Грэмом, лидером Республиканской партии в Сенате США Митчем Макконнеллом, заместителем государственного секретаря Джоном Бассом и лидером Демократической партии в Палате представителей Конгресса Гакимом Джеффрисом", — сообщили в ОП.

Визит украинской делегации в США. Фото: ОП

Руководитель ОП также провел встречи с филантропом Уильямом Альбертом Акманом, представителями американского бизнеса, ветеранским кокусом, конгрессменами, сенаторами, военными ветеранами и представителями Демократической партии.

Напомним, Салливан рассказал, что Белый дом готовит стратегию поддержки Украины. В частности, она будет включать 20 миллиардов долларов в виде кредитов.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов тайно позвонил главе Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну.