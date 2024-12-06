Делегация Украины в США — детали встречи Ермака с командой Трампа

Ермак обсудил планы России с представителями команды Трампа
Делегация Украины во главе с первым вице-премьер-министром — министром экономики Украины Юлией Свириденко находится в Соединенных Штатах Америки с визитом. Известно, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак уже посетил Вашингтон, Нью-Йорк и Флориду.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента в пятницу, 6 декабря.
Украинская делегация в США
Ермак встретился с представителями команды Дональда Трампа. Он подробно рассказал о ситуации на фронте и передал им флаги 95-й ОДШБр, 92-й ОШБр, 80-й ОДШБр, 57-й ОМПБр и 3-й ОШБр.
Стороны обсудили планы российских оккупантов и то, какие шаги надо предпринять, чтобы их сорвать.
Также Ермак встретился с советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном.
"Андрей Ермак также провел встречи с председателем Хельсинской комиссии США и сопредседателем конгрессового Украинского кокуса Джо Уилсоном, сопредседателем юридического комитета Сената США Линдси Грэмом, лидером Республиканской партии в Сенате США Митчем Макконнеллом, заместителем государственного секретаря Джоном Бассом и лидером Демократической партии в Палате представителей Конгресса Гакимом Джеффрисом", — сообщили в ОП.
Руководитель ОП также провел встречи с филантропом Уильямом Альбертом Акманом, представителями американского бизнеса, ветеранским кокусом, конгрессменами, сенаторами, военными ветеранами и представителями Демократической партии.
Напомним, Салливан рассказал, что Белый дом готовит стратегию поддержки Украины. В частности, она будет включать 20 миллиардов долларов в виде кредитов.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов тайно позвонил главе Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну.
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