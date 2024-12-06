Ермак в Британии встретился с Пауэллом — что обсудили

Андрей Ермак и Джонатан Пауэлл. Фото: Telegram/Андрей Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом. Это произошло при возвращении руководителя Офиса президента из Америки, где он находился с рабочим визитом.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram в пятницу, 6 декабря.

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Как отметил руководитель Офиса президента, во время остановки в Лондоне по дороге из США он встретился с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом. Политики обсудили укрепление оборонного сотрудничества между Украиной и Великобританией, а также необходимые для противостояния российской агрессии решения.

"Отдельное внимание — усилиям, которые следует приложить, чтобы достичь устойчивого и справедливого мира на основе Формулы мира, предложенной Президентом Владимиром Зеленским", — отметил Ермак.

Пост Андрея Ермака о встрече с Джонатаном Пауэллом. Фото: скриншот

Кроме того, как сообщил руководитель Офиса президента, во время встречи обменялись мнениями о результатах визита украинской делегации в США. Речь также шла о дальнейшей координации совместных действий.

Напомним, СМИ узнали первые подробности визита Андрея Ермака в США. Известно, что делегация Украины провела переговоры с ближайшим окружением Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский, который посетит Париж на открытии собора Парижской Богоматери и встретится с вновь избранным Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Вероятно, это произойдет 7 декабря.