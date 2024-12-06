Зеленський може зустрітися з Трампом на відкритті собору Паризької Богоматері

Президент України Володимир Зеленський та новообраний Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Президент України Володимир Зеленський, який відвідає Париж на відкриття собору Паризької Богоматері, може зустрітися з новообраним Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Ймовірно, це станеться 7 грудня.

Про це повідомляє Le Monde з посиланням на агентство AFP у п'ятницю, 6 грудня.

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Зеленський може зустрітися з Трампом

Високопоставлений український чиновник повідомив, що Зеленський зустрінеться з Трампом, щоб відзначити відкриття собору Паризької Богоматері.

За даними декількох дипломатичних джерел AFP, український президент може відвідати Париж за умови забезпечення необхідного рівня безпеки.

"Президент України візьме участь в урочистостях з нагоди відновлення собору Паризької Богоматері. Він зустрінеться з президентом Макроном. Можливі й інші зустрічі, зокрема з новообраним президентом Дональдом Трампом, який також буде присутній на заході", — сказав високопоставлений український чиновник.

Нагадаємо, Зеленський обговорив з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні ситуацію на фронті та питання підтримки України.

Також Зеленський завітав до "Охматдиту", щоб привітати дітей із Днем святого Миколая.