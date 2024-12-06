Зеленский может встретиться с Трампом на открытии собора Парижской Богоматери

Президент Украины Владимир Зеленский и новоизбранный Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Президент Украины Владимир Зеленский, который посетит Париж на открытие собора Парижской Богоматери, может встретиться с новоизбранным Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Вероятно, это произойдет 7 декабря.

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на агентство AFP в пятницу, 6 декабря.

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Высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что Зеленский встретится с Трампом, чтобы отметить открытие собора Парижской Богоматери.

По данным нескольких дипломатических источников AFP, украинский президент может посетить Париж при условии обеспечения необходимого уровня безопасности.

"Президент Украины примет участие в торжествах по случаю восстановления собора Парижской Богоматери. Он встретится с президентом Макроном. Возможны и другие встречи, в частности с новоизбранным президентом Дональдом Трампом, который также будет присутствовать на мероприятии", — сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Напомним, Зеленский обсудил с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони ситуацию на фронте и вопросы поддержки Украины.

Также Зеленский посетил "Охматдет", чтобы поздравить детей с Днем святого Николая.