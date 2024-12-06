Зеленський провів телефонну розмову з Мелоні — що обговорили

Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Йшлося про ситуацію на фронті та підтримку України.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський в Telegram у п'ятницю, 6 грудня.

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Розмова Володимира Зеленського з Джорджею Мелоні

Як зазначено у повідомленні, президент України обговорив з головою Ради міністрів Італії актуальну ситуацію на полі бою. Крім того, йшлося про продовження військової підтримки України.

"Зокрема, прискорення надання чергового, 10-го, пакету допомоги", — зазначив Володимир Зеленський.

Допис Володимира Зеленського про розмову з Джорджею Мелоні. Фото: скриншот

Країни домовилися посилити координацію на рівні лідерів європейських держав для обговорення безпекової ситуації. Також акцент зробили на збільшенні постачання систем протиповітряної оборони для України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генсеком НАТО Марком Рютте. Йшлося про підсилення українських бойових бригад необхідними боєприпасами.

Глава України Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення він мав 17 зустрічей з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Також сторони 30 разів зідзвонювалися.