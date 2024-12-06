Зеленский провел телефонный разговор с Мелони — что обсудили

Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Совета министров Италии Джорджей Мэлони. Речь шла о ситуации на фронте и поддержке Украины.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский в Telegram в пятницу, 6 декабря.

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Разговор Владимира Зеленского с Джорджей Мэлони

Как отмечается в сообщении, президент Украины обсудил с главой Совета министров Италии актуальную ситуацию на поле боя. Кроме того, речь шла о продолжении военной поддержки Украины.

"В частности ускорение предоставления очередного, 10-го, пакета помощи", — отметил Владимир Зеленский.

Сообщение Владимира Зеленского о разговоре с Джорджей Мэлони. Фото: скриншот

Страны договорились усилить координацию на уровне лидеров европейских государств для обсуждения ситуации безопасности. Также акцент сделали на увеличении поставок систем противовоздушной обороны для Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте. Речь шла об усилении украинских боевых бригад необходимыми боеприпасами.

Глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения у него было 17 встреч с канцлером Германии Олафом Шольцом. Также стороны 30 раз созванивались.