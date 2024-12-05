Розмова Зеленського з Рютте — що пообіцяв Генсек НАТО Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Співрозмовники обговорили, зокрема, підсилення українських бойових бригад необхідними боєприпасами.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента (ОП) в четвер, 5 грудня.

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В ОП зазначили, що під час розмови Зеленський наголосив на важливості запрошення України до Альянсу, а також на забезпеченні своєчасного підсилення українських бойових бригад необхідними боєприпасами, озброєнням і військовою технікою.

"Глава держави розповів про ситуацію на полі бою загалом і на окремих напрямках Донеччини, перебіг операції в Курській області та результати використання Україною далекобійних спроможностей, наданих союзниками", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський і Рютте домовилися активніше співпрацювати з партнерами для виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО щодо систем протиповітряної оборони та додаткового посилення України проти російського повітряного терору взимку.

"Ми координуємо наші позиції задля наближення справедливого та стабільного миру, адже підтримка України має вирішальне значення не лише для нашої країни, а й для всіх партнерів у Європі, оскільки безпека одного є основою безпеки всіх", — підкреслив у своєму дописі в Telegram Президент.

Раніше Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про необхідність продовжувати надавати допомогу Україні. На його думку, це дозволить мати сильнішу позицію під час переговорів з Росією. Також Генсек звернувся до партнерів Альянсу із закликом посилити допомогу Україні.