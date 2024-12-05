Разговор Зеленского с Рютте — что пообещал Генсек НАТО Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Собеседники обсудили, в частности, усиление украинских боевых бригад необходимыми боеприпасами.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента (ОП) в четверг, 5 декабря.

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В ОП отметили, что во время разговора Зеленский отметил важность приглашения Украины в Альянс, а также обеспечение своевременного усиления украинских боевых бригад необходимыми боеприпасами, вооружением и военной техникой.

"Глава государства рассказал о ситуации на поле боя в целом и на отдельных направлениях Донбасса, ходе операции в Курской области и результатах использования Украиной дальнобойных способностей, предоставленных союзниками", — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский и Рютте договорились активнее сотрудничать с партнерами по выполнению решений Вашингтонского саммита НАТО по системам противовоздушной обороны и дополнительному усилению Украины против российского воздушного террора зимой.

"Мы координируем наши позиции для приближения справедливого и стабильного мира, ведь поддержка Украины имеет решающее значение не только для нашей страны, но и для всех партнеров в Европе, поскольку безопасность одного — основа безопасности всех", — подчеркнул в своем сообщении в Telegram Президент.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости продолжать оказывать помощь Украине. По его мнению, это позволит иметь более сильную позицию в ходе переговоров с Россией. Также Генсек обратился к партнерам Альянса с призывом усилить помощь Украине.