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Зеленський привітав з Днем св. Миколая дітей в Охматдиті — відео

6 грудня 2024 16:49
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський привітав дітей в Охматдиті з Днем святого Миколая
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський відвідав дітей в "Охматдиті". Він привітав їх із Днем святого Миколая.

Про це український лідер повідомив у Telegram у п'ятницю, 6 грудня.

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Глава держави повідомив, що привітав маленьких пацієнтів, поспілкувався з дітьми, їхніми батьками та лікарями. 

За словами Зеленського, ця війна принесла дітям стільки всього, чого в дитинстві не повинно бути.

"Але, попри все, вони залишаються дітьми, і маємо робити все, щоб вони мали щасливе й безпечне дитинство. Пишаємося нашими дітьми і всіма, хто бореться та працює заради їхнього майбутнього", — додав український лідер.

Нагадаємо, в Україні 6 грудня святкують День Збройних сил. Президент Володимир Зеленський привітав захисників.

Також Зеленський зателефонував голові Ради міністрів Італії Джорджеї Мелоні. Вони обговорювали ситуацію на фронті та підтримку України.

Володимир Зеленський діти привітання Охматдит День Святого Миколая

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