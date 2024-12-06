Зеленський привітав дітей в Охматдиті з Днем святого Миколая

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський відвідав дітей в "Охматдиті". Він привітав їх із Днем святого Миколая.

Про це український лідер повідомив у Telegram у п'ятницю, 6 грудня.

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Глава держави повідомив, що привітав маленьких пацієнтів, поспілкувався з дітьми, їхніми батьками та лікарями.

За словами Зеленського, ця війна принесла дітям стільки всього, чого в дитинстві не повинно бути.

"Але, попри все, вони залишаються дітьми, і маємо робити все, щоб вони мали щасливе й безпечне дитинство. Пишаємося нашими дітьми і всіма, хто бореться та працює заради їхнього майбутнього", — додав український лідер.

Нагадаємо, в Україні 6 грудня святкують День Збройних сил. Президент Володимир Зеленський привітав захисників.

Також Зеленський зателефонував голові Ради міністрів Італії Джорджеї Мелоні. Вони обговорювали ситуацію на фронті та підтримку України.