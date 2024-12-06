Зеленський привітав дітей в Охматдиті з Днем святого Миколая

Зеленський привітав з Днем св. Миколая дітей в Охматдиті — відео
Президент України Володимир Зеленський відвідав дітей в "Охматдиті". Він привітав їх із Днем святого Миколая.
Про це український лідер повідомив у Telegram у п'ятницю, 6 грудня.
Привітання Зеленського з Днем святого Миколая
Глава держави повідомив, що привітав маленьких пацієнтів, поспілкувався з дітьми, їхніми батьками та лікарями.
За словами Зеленського, ця війна принесла дітям стільки всього, чого в дитинстві не повинно бути.
"Але, попри все, вони залишаються дітьми, і маємо робити все, щоб вони мали щасливе й безпечне дитинство. Пишаємося нашими дітьми і всіма, хто бореться та працює заради їхнього майбутнього", — додав український лідер.
Нагадаємо, в Україні 6 грудня святкують День Збройних сил. Президент Володимир Зеленський привітав захисників.
Також Зеленський зателефонував голові Ради міністрів Італії Джорджеї Мелоні. Вони обговорювали ситуацію на фронті та підтримку України.
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