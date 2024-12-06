Зеленский поздравил детей в Охматдете с Днем святого Николая

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил детей в "Охматдете". Он поздравил их с Днем святого Николая.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 6 декабря.

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Поздравление Зеленского с Днем святого Николая

Глава государства сообщил, что поздравил маленьких пациентов, пообщался с детьми, их родителями и врачами.

По словам Зеленского, эта война принесла детям столько всего, чего в детстве не должно быть.

"Но, несмотря на все, они остаются детьми, и должны делать все, чтобы они имели счастливое и безопасное детство. Гордимся нашими детьми и всеми, кто борется и работает ради их будущего", — добавил украинский лидер.

Напомним, в Украине 6 декабря отмечают День Вооруженных сил. Президент Владимир Зеленский поздравил защитников.

Также Зеленский позвонил главе Совета министров Италии Джорджеи Мелони. Они обсуждали ситуацию на фронте и поддержку Украины.