Зеленский поздравил детей в Охматдете с Днем святого Николая

Зеленский поздравил с Днем св. Николая детей в Охматдете — видео
Президент Украины Владимир Зеленский посетил детей в "Охматдете". Он поздравил их с Днем святого Николая.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 6 декабря.
Поздравление Зеленского с Днем святого Николая
Глава государства сообщил, что поздравил маленьких пациентов, пообщался с детьми, их родителями и врачами.
По словам Зеленского, эта война принесла детям столько всего, чего в детстве не должно быть.
"Но, несмотря на все, они остаются детьми, и должны делать все, чтобы они имели счастливое и безопасное детство. Гордимся нашими детьми и всеми, кто борется и работает ради их будущего", — добавил украинский лидер.
Напомним, в Украине 6 декабря отмечают День Вооруженных сил. Президент Владимир Зеленский поздравил защитников.
Также Зеленский позвонил главе Совета министров Италии Джорджеи Мелони. Они обсуждали ситуацию на фронте и поддержку Украины.
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