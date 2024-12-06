Зеленський привітав українських воїнів з Днем ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

В Україні у п'ятницю, 6 грудня, відзначають День Збройних сил. Президент України Володимир Зеленський привітав захисників.

Це відбулося під час урочистих заходів з нагоди Дня ЗСУ.

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Зеленський наголосив, що першим найдієвішим, найнадійнішим гарантом нашої безпеки є ЗСУ.

"Ми дякуємо вам за це. Хай сміливих смерть обходить, хай все у вас буде 4.5.0. Хай буде ваша звитяга, хай буде ваша слава і спільна українська перемога. Зі святом вас, воїни. Слава ЗСУ! Слава Україні!, — сказав він.

Президент зауважив, що в нашій історії є дві дати, які стоять поруч у календарі і пов'язані одна з одною — 5 та 6 грудня. Так, вчора було 30 років з дня підписання Будапештського меморандуму.

Нагадаємо, до 30-ї річниці Будапештського меморандуму МЗС України заявило, що ми відмовляємось від будь-яких гарантій, окрім вступу в НАТО.

Також з Днем ЗСУ військових привітав Головком Олександр Сирський. Він подякував військовим за їхню мужність у боротьбі за Незалежність.