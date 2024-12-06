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В Україні відзначають День ЗСУ — головні успіхи за три роки війни

6 грудня 2024 06:15
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
День Збройних сил України — ключові перемоги ЗСУ на фронті за три роки війни
Військовослужбовці Збройних сил України. Фото: loda.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних сил — свято, яке стало символом мужності, самопожертви та вірності країні. З лютого 2022 року ЗСУ стали справжнім уособленням героїзму, захищаючи села, міста та цивільне населення від російської агресії. 

Новини.LIVE розповідають про головні успіхи ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Історичний шлях Збройних сил України

6 грудня 1991 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про Збройні Сили України". Рівно через два роки, у 1993-му, було започатковано День Збройних сил України. Це стало одним із ключових кроків у процесі становлення незалежної держави.

У 1990-х роках та на початку 2000-х українська армія переживала складні часи через недостатнє фінансування та реформування. Однак, із початком війни на сході України у 2014 році Збройні сили України почали стрімко розвиватися. Підвищення боєготовності, модернізація техніки, навчання за стандартами НАТО — усе це заклало фундамент для сучасної, сильної армії.

День ЗСУ 6 грудня
Бійці ЗСУ на фронті. Фото з відкритих джерел

ЗСУ після лютого 2022 року

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, розпочате 24 лютого 2022 року, стало найбільшим випробуванням для нашої держави за всю її історію. Проте Збройні Сили України не лише успішно протистоять агресору, а й завдають йому значних втрат.

Героїчна оборона Києва на початку війни стала символом незламності українського народу. ЗСУ зупинили наступ російських військ і зірвали їхні плани на захоплення столиці. Завдяки майстерності та сміливості українських захисників вдалося звільнити від окупантів значні території, а проведені контрнаступи на Харківському та Херсонському напрямках стали справжнім проривом.

Збройні сили України
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Операція українських військ у Курській області Росії стала важливим етапом війни. Дії Збройних Сил України підтвердили їхню здатність ефективно діяти на території противника та виконувати завдання на всіх ділянках фронту.

Сьогодні ЗСУ не лише стримують натиск російської армії, але й використовують далекобійну зброю для точкових ударів по стратегічних об’єктах на території Росії, зокрема складах боєприпасів, базах забезпечення та інфраструктурі, що підтримує окупаційні сили.

ЗСУ Курська область
ЗСУ у Курській області РФ. Фото: NYT

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підбив підсумки діяльності українських військових впродовж листопада 2024 року. Він назвав ключові та пріоритетні напрямки для армії.

Раніше ми писали про те, що Сирський здійснив робочу поїздку на передову, де вручив державні нагороди українським військовим.

ЗСУ Україна армія військові Генштаб ЗСУ захисники

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