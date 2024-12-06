День Вооруженных сил Украины — ключевые победы ВСУ на фронте за три года войны

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Фото: loda.gov.ua

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных сил — праздник, ставший символом мужества, самопожертвования и верности стране. С февраля 2022 года ВСУ стали настоящим олицетворением героизма, защищая села, города и гражданское население от российской агрессии.

Новини.LIVE рассказывают о главных успехах ВСУ с начала полномасштабного вторжения России.

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Исторический путь Вооруженных сил Украины

6 декабря 1991 года Верховная Рада приняла Закон "О Вооруженных Силах Украины". Ровно через два года, в 1993-м, был учрежден День Вооруженных сил Украины. Это стало одним из ключевых шагов в процессе становления независимого государства.

В 1990-е годы и начале 2000-х украинская армия переживала сложные времена из-за недостаточного финансирования и реформ. Однако с началом войны на востоке Украины в 2014 году Вооружённые Силы Украины начали стремительно развиваться. Повышение боеготовности, модернизация техники, обучение по стандартам НАТО — все это заложило фундамент для современной, сильной армии.

Бойцы ВСУ на фронте. Фото из открытых источников

ВСУ после февраля 2022 года

Полномасштабное вторжение России в Украину, начавшееся 24 февраля 2022 года, стало самым большим испытанием для нашего государства за всю его историю. Однако Вооруженные Силы Украины не только успешно противостоят агрессору, но и наносят ему значительные потери.

Героическая оборона Киева в начале войны стала символом несокрушимости украинского народа. ВСУ остановили наступление российских войск и сорвали их планы по захвату столицы. Благодаря мастерству и смелости украинских защитников удалось освободить от оккупантов значительные территории, а проведенные контрнаступления на Харьковском и Херсонском направлениях стали настоящим прорывом.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Операция украинских войск в Курской области стала важным этапом войны. Действия Вооруженных сил Украины подтвердили их способность эффективно действовать на территории противника и выполнять задачи на всех участках фронта.

Сегодня ВСУ не только сдерживают наступление российской армии, но и используют дальнобойное оружие для точечных ударов по стратегическим объектам на территории России, в частности складах боеприпасов, базам обеспечения и инфраструктуре, поддерживающей оккупационные силы.

ВСУ в Курской области РФ. Фото: NYT

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвел итоги деятельности украинских военных в течение ноября 2024 года . Он назвал ключевые и приоритетные направления для армии.

Ранее мы писали о том, что Сырский совершил рабочую поездку на передовую , где вручил государственные награды украинским военным.