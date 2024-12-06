Зеленский поздравил украинских воинов с Днем ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

В Украине в пятницу, 6 декабря, отмечают День Вооруженных сил. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил защитников.

Это произошло во время торжественных мероприятий по случаю Дня ВСУ.

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Зеленский подчеркнул, что первым наиболее действенным, надежным гарантом нашей безопасности является ВСУ.

"Мы благодарим вас за это. Пусть смелых смерть обходит, пусть все у вас будет 4.5.0. Пусть будет ваша победа, пусть будет ваша слава и общая украинская победа. С праздником вас, воины. Слава ВСУ! Слава Украине!" — сказал он.

Президент отметил, что в нашей истории есть две даты, стоящие рядом в календаре и связанные друг с другом, — 5 и 6 декабря. Так, вчера было 30 лет со дня подписания Будапештского меморандума.

Напомним, к 30-летию Будапештского меморандума МИД Украины заявило, что мы отказываемся от каких-либо гарантий, кроме вступления в НАТО.

Также с Днем ВСУ военных поздравил Главком Александр Сырский. Он поблагодарил военных за их мужество в борьбе за Независимость.