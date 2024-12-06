Зеленский поздравил украинских воинов с Днем ВСУ

Пусть смелых смерть обходит — Зеленский обратился к ВСУ
В Украине в пятницу, 6 декабря, отмечают День Вооруженных сил. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил защитников.
Это произошло во время торжественных мероприятий по случаю Дня ВСУ.
День Вооруженных сил Украины
Зеленский подчеркнул, что первым наиболее действенным, надежным гарантом нашей безопасности является ВСУ.
"Мы благодарим вас за это. Пусть смелых смерть обходит, пусть все у вас будет 4.5.0. Пусть будет ваша победа, пусть будет ваша слава и общая украинская победа. С праздником вас, воины. Слава ВСУ! Слава Украине!" — сказал он.
Президент отметил, что в нашей истории есть две даты, стоящие рядом в календаре и связанные друг с другом, — 5 и 6 декабря. Так, вчера было 30 лет со дня подписания Будапештского меморандума.
Напомним, к 30-летию Будапештского меморандума МИД Украины заявило, что мы отказываемся от каких-либо гарантий, кроме вступления в НАТО.
Также с Днем ВСУ военных поздравил Главком Александр Сырский. Он поблагодарил военных за их мужество в борьбе за Независимость.
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