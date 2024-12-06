Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Сирський подякував військовим за героїзм та привітав із Днем ЗСУ arrow

Сирський подякував військовим за героїзм та привітав із Днем ЗСУ

6 грудня 2024 08:17
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
День Збройних сил України — привітання Сирського
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сирський, Telegram
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українців із Днем Збройних сил, подякувавши військовим за їхню мужність у боротьбі за Незалежність. За його словами, перемагає лише той, хто бореться і не складає зброї.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у п'ятницю, 6 грудня.

Читайте також:

Привітання з Днем Збройних сил України

Сирський привітав українців із Днем Збройних сил, висловивши вдячність військовослужбовцям за їхню мужність і героїзм у боротьбі за Незалежність України. 

У своєму привітанні він підкреслив, що сучасні ЗСУ успадкували хоробрість і волелюбність від українських військових формувань минулих століть — від армії УНР та Української Галицької армії, героїв Холодного Яру та Української Повстанської армії. 

"Сьогодні ми знову боремося за Незалежність. Ворог той самий, що й сто років тому. Українці знову покликані боротись, і ми мусимо перемогти!" — наголосив Головнокомандувач. 

Він підкреслив те, що Збройні сили України — це сучасна українська армія, яка нині має величезний бойовий досвід повномасштабних бойових дій із противником, що переважає.

Сирський також подякував усім військовим, які боронять Україну на різних напрямках. 

"Подвиг і жертва Героїв, принесена нашими побратимами й посестрами заради нашої Перемоги, назавжди у наших серцях! Вічна їм слава і пам’ять!" — зазначив Головком ЗСУ.

День ЗСУ
Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил — свято, яке стало символом мужності, самопожертви та вірності країні. 

Раніше ми писали про те, ще Олександр Сирський підбив підсумки діяльності українських військових впродовж листопада 2024 року. 

Також ми повідомляли, що, за даними ISW, під час осіннього наступу 2024 року російські війська втрачали близько 53 солдатів на кожен квадратний кілометр. 

ЗСУ армія війна в Україні Олександр Сирський захисники військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:38 Партизани пошкодили магістраль, якою везли зброю в Курськ

08:33 Черги на кордоні з Україною — яка ситуація на КПП

08:30 Перевірка документів працівниками ТЦК — на що звернути увагу

08:29 У Києві неповнолітній співав "Я русский" — яке рішення суду

08:17 Сирський подякував військовим за героїзм та привітав із Днем ЗСУ

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

08:16 Біля Кримського мосту скупчилися морські дрони

08:07 Стало відомо, чи підвищуватимуть ціни на метро у Києві

08:04 "Шахеди" стали гіршими за якістю, але кількість б'є рекорди

08:02 На Львівщині судили водія ТЦК, який застосував силу щодо чоловіка

Text

08:00 День ЗСУ та нові права податківців — ефір Ранок.LIVE

08:38 Партизани пошкодили магістраль, якою везли зброю в Курськ

08:33 Черги на кордоні з Україною — яка ситуація на КПП

08:30 Перевірка документів працівниками ТЦК — на що звернути увагу

08:29 У Києві неповнолітній співав "Я русский" — яке рішення суду

08:17 Сирський подякував військовим за героїзм та привітав із Днем ЗСУ

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

08:16 Біля Кримського мосту скупчилися морські дрони

08:07 Стало відомо, чи підвищуватимуть ціни на метро у Києві

08:04 "Шахеди" стали гіршими за якістю, але кількість б'є рекорди

08:02 На Львівщині судили водія ТЦК, який застосував силу щодо чоловіка

08:00 Допомога від Карітас — кому виплатять по 10,8 тис. грн

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

08:00 День ЗСУ та нові права податківців — ефір Ранок.LIVE

5 грудня 2024
Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

Text

19:58 Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

Text

18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

Text

17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Text

13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят