День Збройних сил України — привітання Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сирський, Telegram

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українців із Днем Збройних сил, подякувавши військовим за їхню мужність у боротьбі за Незалежність. За його словами, перемагає лише той, хто бореться і не складає зброї.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у п'ятницю, 6 грудня.

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Привітання з Днем Збройних сил України

Сирський привітав українців із Днем Збройних сил, висловивши вдячність військовослужбовцям за їхню мужність і героїзм у боротьбі за Незалежність України.

У своєму привітанні він підкреслив, що сучасні ЗСУ успадкували хоробрість і волелюбність від українських військових формувань минулих століть — від армії УНР та Української Галицької армії, героїв Холодного Яру та Української Повстанської армії.

"Сьогодні ми знову боремося за Незалежність. Ворог той самий, що й сто років тому. Українці знову покликані боротись, і ми мусимо перемогти!" — наголосив Головнокомандувач.

Він підкреслив те, що Збройні сили України — це сучасна українська армія, яка нині має величезний бойовий досвід повномасштабних бойових дій із противником, що переважає.

Сирський також подякував усім військовим, які боронять Україну на різних напрямках.

"Подвиг і жертва Героїв, принесена нашими побратимами й посестрами заради нашої Перемоги, назавжди у наших серцях! Вічна їм слава і пам’ять!" — зазначив Головком ЗСУ.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил — свято, яке стало символом мужності, самопожертви та вірності країні.

Раніше ми писали про те, ще Олександр Сирський підбив підсумки діяльності українських військових впродовж листопада 2024 року.

Також ми повідомляли, що, за даними ISW, під час осіннього наступу 2024 року російські війська втрачали близько 53 солдатів на кожен квадратний кілометр.