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В ISW оцінили втрати ворога під час наступу восени 2024 року

6 грудня 2024 07:32
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — які втрати особового складу РФ за осінь 2024 року
Російський загарбник окопується. Фото ілюстративне: defence-ua.com
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Під час осіннього наступу 2024 року російські війська втрачали близько 53 солдатів на кожен квадратний кілометр. За листопад російські втрати досягли історичного максимуму — понад 2000 осіб особового складу РФ за добу.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у четвер, 5 грудня.

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За інформацією аналітиків ISW, під час просування в осінній період 2024 року російські сили втрачали приблизно 53 військових на кожен квадратний кілометр, що є показником великих втрат для армії РФ.

"Кремль продовжує зазнавати значних втрат у живій силі у намаганні досягнути тактичних успіхів у західній частині Донецької області за рахунок триваючих військових зусиль Росії та середньострокової спроможності російської економіки", — йдеться у повідомленні.

Згідно з даними Міністерства оборони Великої Британії, які базуються на інформації від українського Генштабу ЗСУ, за листопад 2024 року російські втрати досягли нового історичного максимуму — 1523 загиблих за день. 

Водночас 28 листопада вперше було зафіксовано більше ніж 2000 російських загиблих за одну добу. Загалом за місяць росіяни втратили близько 45 690 військовослужбовців, а листопад став п'ятим місяцем поспіль, коли їхні втрати зростають.

"Таким чином, російські війська зазнали втрат приблизно 125 800 осіб протягом періоду інтенсивних наступальних операцій у вересні, жовтні та листопаді 2024 року в обмін на 2356 квадратних кілометрів здобутків", — пишуть аналітики.

Зазначається, що російські війська просувалися зі швидкістю приблизно 27,96 квадратного кілометра на день і захопили загалом 839 квадратних кілометрів в Україні та Курській області за листопад поточного року.

"Обмежені ресурси робочої сили Росії, швидше за все, не зможуть витримати таке зростання втрат у середньостроковій перспективі, і подальша військова підтримка України з боку Заходу залишається життєво важливою для того, щоб Україна могла завдавати втрат такими темпами", — підкреслили експерти ISW.

Вони вказують на те, що росіяни можуть або воювати в Україні, або працювати на внутрішню економіку Росії, але вони не можуть робити й те, й інше одночасно.

Нагадаємо, військовий аналітик і колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес оцінює поточну ситуацію в Україні як складну, але з можливістю для досягнення перемоги.

Раніше ми писали про те, що США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Там вважають, що це змінить бойові сили української армії.

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