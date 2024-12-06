Війна в Україні — які втрати особового складу РФ за осінь 2024 року

В ISW оцінили втрати ворога під час наступу восени 2024 року
Під час осіннього наступу 2024 року російські війська втрачали близько 53 солдатів на кожен квадратний кілометр. За листопад російські втрати досягли історичного максимуму — понад 2000 осіб особового складу РФ за добу.
Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у четвер, 5 грудня.
Втрати росіян на фронті
За інформацією аналітиків ISW, під час просування в осінній період 2024 року російські сили втрачали приблизно 53 військових на кожен квадратний кілометр, що є показником великих втрат для армії РФ.
"Кремль продовжує зазнавати значних втрат у живій силі у намаганні досягнути тактичних успіхів у західній частині Донецької області за рахунок триваючих військових зусиль Росії та середньострокової спроможності російської економіки", — йдеться у повідомленні.
Згідно з даними Міністерства оборони Великої Британії, які базуються на інформації від українського Генштабу ЗСУ, за листопад 2024 року російські втрати досягли нового історичного максимуму — 1523 загиблих за день.
Водночас 28 листопада вперше було зафіксовано більше ніж 2000 російських загиблих за одну добу. Загалом за місяць росіяни втратили близько 45 690 військовослужбовців, а листопад став п'ятим місяцем поспіль, коли їхні втрати зростають.
"Таким чином, російські війська зазнали втрат приблизно 125 800 осіб протягом періоду інтенсивних наступальних операцій у вересні, жовтні та листопаді 2024 року в обмін на 2356 квадратних кілометрів здобутків", — пишуть аналітики.
Зазначається, що російські війська просувалися зі швидкістю приблизно 27,96 квадратного кілометра на день і захопили загалом 839 квадратних кілометрів в Україні та Курській області за листопад поточного року.
"Обмежені ресурси робочої сили Росії, швидше за все, не зможуть витримати таке зростання втрат у середньостроковій перспективі, і подальша військова підтримка України з боку Заходу залишається життєво важливою для того, щоб Україна могла завдавати втрат такими темпами", — підкреслили експерти ISW.
Вони вказують на те, що росіяни можуть або воювати в Україні, або працювати на внутрішню економіку Росії, але вони не можуть робити й те, й інше одночасно.
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