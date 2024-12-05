Борис Пісторіус заявив про зростання загрози з боку Росії

Засідання Бундестагу. Фото: euronews.com

Для Німеччини та її союзників зростає загроза з боку Росії. Така тенденція буде спостерігатись і в майбутньому.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, виступаючи в четвер, 5 грудня, у парламенті.

Читайте також:

Німеччина заявила про зростання загрози від РФ

Як зазначив Пісторіус, Росія повністю перейшла на воєнну економіку. За його словами, РФ щороку постачає до армії від 1 000 до 1 500 танків.

"Це приблизно вдвічі більше, ніж п'ять найбільших європейських країн разом узятих. Для нас очевидно одне: Росія є найбільшою загрозою нашій безпеці, і вона залишиться такою в осяжному майбутньому", — сказав Пісторіус.

Борис Пісторіус. Фото: globallookpress.com

Міністр також виступив на підтримку кількох оборонних законопроєктів. В одному з них йдеться про заборону колишнім німецьким солдатам працювати на іноземні держави, такі як Росія чи Китай, без дозволу міністерства оборони.

"Досі цього не відбувалось. Закон вкрай необхідний. Він запобігатиме переманюванню висококваліфікованих колишніх військовослужбовців німецьких збройних сил за допомогою вигідних пропозицій у власних цілях", — пояснив Пісторіус.

Нагадаємо, російський корабель обстріляв німецький гелікоптер сигнальними боєприпасами. Це сталося у Балтійському морі, коли гвинтокрил Бундесверу виконував розвідувальну місію.

Російський генерал Валерій Герасимов таємно телефонував голові Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзу Брауну. Під час розмови йшлося про питання безпеки та війну в Україні.