Борис Писториус заявил об увеличении угрозы со стороны России

Заседание Бундестага. Фото: euronews.com

Для Германии и ее союзников растет угроза со стороны России. Такая тенденция будет наблюдаться и в будущем.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, выступая в четверг, 5 декабря, в парламенте.

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Как отметил Писториус, Россия полностью перешла на военную экономику. По его словам, РФ ежегодно поставляет в армию от 1000 до 1500 танков.

"Это примерно вдвое больше, чем пять крупнейших европейских стран вместе взятых. Для нас очевидно одно: Россия является наибольшей угрозой нашей безопасности, и она останется таковой в обозримом будущем", — сказал Писториус.

Борис Писториус. Фото: globallookpress.com

Министр также выступил в поддержку нескольких оборонных законопроектов. В одном из них говорится о запрете бывшим немецким солдатам работать на иностранные государства, такие как Россия или Китай, без разрешения министерства обороны.

"До сих пор этого не происходило. Закон крайне необходим. Он будет предотвращать переманивание высококвалифицированных бывших военнослужащих немецких вооруженных сил с помощью выгодных предложений в собственных целях", — пояснил Писториус.

Напомним, российский корабль обстрелял немецкий вертолет сигнальными боеприпасами. Это произошло в Балтийском море, когда вертолет Бундесвера выполнял разведывательную миссию.

Российский генерал Валерий Герасимов тайно звонил по телефону главе Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну. Во время разговора речь шла о безопасности и войне в Украине.