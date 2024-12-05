Зеленський закликав світ створити трибунал, аби Росія відповіла за злочини

Промова Володимира Зеленського. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Росія продовжує вчиняти злочини проти України. Світ має не забувати їх та об'єднатись, аби РФ понесла покарання. Йдеться зокрема й про створення спеціального трибуналу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у четвер, 5 грудня.

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За словами Зеленського, світ поступово забуває навіть найбільш масштабні злочини війни. Це потрібно негайно виправляти.

"Забуваються саме на політичних рівнях. На рівні тих, хто міг би ухвалити рішення чи бути активними, щоб все виправити", — наголосив президент України.

Зеленський також додав, що бездіяльність або недостатня підтримка деяких країн може бути сприйнята за слабкість. За словами президента, Україна й досі не домоглась створення спецтрибуналу, який би допоміг покарати російських злочинців.

"Якщо Росії можна так з українцями, це буде сприйматись як дозвіл робити так з іншими народами, іншими людьми. Ми змушені досі фактично битись за створення спеціального трибуналу проти Росії", — зазначив Зеленський.

Він додав, що росіяни катують та вбивають українців у полоні. За словами президента, щонайменше шість мерів українських міст і голів громад загинули в неволі. Днями стало відомо про смерть очільника Дніпрорудного Запорізької області Євгена Матвєєва, який також був у полоні росіян.

"Вони серед тисяч українців, які ні в чому не винні, але роками в неволі. Не тільки з 2022-го, а й з 2014 року. Робимо все, щоб їх повернути", — наголосив Зеленський.

Президент додав, що з російського полону вже повернули 3767 українців і українок. Для цього Україна залучає посередників, шукає різні переговорні, політичні та юридичні рішення. Зеленський закликав усі країни світу долучатися до того, щоб депортації та викрадення дітей не стали звичайною практикою.

"Злочин не тільки в тому, що стільки наших людей Росія утримує в полоні, знущається з них, але й у тому, що багато хто у світі досі не докладає всіх зусиль, щоб припинити цей злочин, повернути людей та покарати Росію за все, що вона принесла своєю війною", — додав президент України.

Промова Володимира Зеленського. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. Під час зустрічі обговорили створення спеціального трибуналу для покарання російських злочинців.

Для викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій були використані літаки та гроші російського диктатора Володимира Путіна.