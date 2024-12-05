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Трибунал против России — Зеленский призвал мир к действиям

5 декабря 2024 13:43
Ольга Антоновская - редактор
Зеленский призвал мир создать трибунал, чтобы Россия ответила за преступления
Выступление Владимира Зеленского. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ольга Антоновская - редактор

Россия продолжает совершать преступления против Украины. Мир не должен забывать их и объединиться, чтобы РФ понесла наказание. Речь идет о создании специального трибунала.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 5 декабря.

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По словам Зеленского, мир постепенно забывает даже самые масштабные преступления войны. Это нужно немедленно исправить.

"Забываются именно на политических уровнях. На уровне тех, кто мог бы принять решение или быть активными, чтобы все исправить", — подчеркнул президент Украины.

Зеленский также добавил, что бездействие или недостаточная поддержка некоторых стран может быть воспринята за слабость. По словам президента, Украина до сих пор не добилась создания спецтрибунала, который помог бы наказать российских преступников.

"Если России можно так с украинцами, это будет восприниматься как разрешение так с другими народами, другими людьми. Мы вынуждены до сих пор фактически бороться за создание специального трибунала против России", — отметил Зеленский.

Он добавил, что россияне пытают и убивают украинцев в плену. По словам президента, по меньшей мере, шесть мэров украинских городов и глав общин погибли в неволе. На днях стало известно о смерти главы Днепрорудного Запорожской области Евгения Матвеева, также находившегося в плену у россиян.

"Они среди тысяч украинцев, ни в чем не повинных, но годами в неволе. Не только с 2022-го, но и с 2014 года. Делаем все, чтобы их вернуть", — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что из российского плена уже вернули 3767 украинцев и украинок. Для этого Украина привлекает посредников, ищет разные переговорные, политические и юридические решения. Зеленский призвал все страны мира приобщаться к тому, чтобы депортации и похищения детей не стали обычной практикой.

"Преступление не только в том, что столько наших людей Россия удерживает в плену, издевается над ними, но и в том, что многие в мире до сих пор не прилагают все усилия, чтобы прекратить это преступление, вернуть людей и наказать Россию за все, что она принесла своей войной", — добавил президент Украины.

Владимир Зеленский
Выступление Владимира Зеленского. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, глава государства Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. В ходе встречи обсудили создание специального трибунала для наказания российских преступников.

Для угона украинских детей с временно оккупированных территорий были использованы самолеты и деньги российского диктатора Владимира Путина.

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