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Зеленський зустрівся з генсеком Ради ЄС Берсе — про що говорили

4 грудня 2024 19:57
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Зустріч Зеленського з Берсе — говорили про створення трибуналу для РФ
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Генеральним секретарем РЄ Аленом Берсе. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. Співрозмовники говорили про створення спеціального трибуналу для покарання за злочин агресії та притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

Відео зустрічі український лідер опублікував у Telegram в середу, 4 грудня.

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За словами Зеленського, під час зустрічі йшлося про створення спеціального трибуналу для покарання за злочин агресії та притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців. Президент наголосив на важливості міжнародної співпраці для досягнення справедливості.

"Ми обговорили необхідність створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Важливо притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців", — йдеться у повідомленні. 

Український лідер зазначив, що окрема увага була приділена питанню звільнення українських полонених та повернення незаконно депортованих Росією дітей.

Крім того, глава держави високо оцінив роль Ради Європи у створенні Реєстру збитків.

"Цінуємо роль Ради Європи у створенні Реєстру збитків як складової міжнародного компенсаційного механізму. Україна розраховує на створення Комісії з розгляду заяв та Компенсаційного фонду, а також на лідерство Ради Європи в цьому процесі", — підсумував Зеленський.

Раніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на дослідження Єльського університету про викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. За його словами, це ще один ґрунтовний доказ російських воєнних злочинів.

Нагадаємо, що Ален Берсе став новим Генеральним секретарем Ради Європи 18 вересня. Він заявив, що першим пріоритетом його політики буде підтримка України.

Володимир Зеленський діти трибунал над росією Рада Європи ЄС війна в Україні

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