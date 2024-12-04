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Зеленский встретился с генсеком Совета ЕС Берсе — о чем говорили

4 декабря 2024 19:57
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Встреча Зеленского с Берсе – говорили о создании трибунала для РФ
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Генеральным секретарем СЕ Аленом Берсе. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Собеседники говорили о создании специального трибунала для наказания за преступление агрессии и привлечения к ответственности российских военных преступников.

Видео встречи украинский лидер опубликовал в Telegram в среду, 4 декабря.

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По словам Зеленского, во время встречи речь шла о создании специального трибунала для наказания за преступление агрессии и привлечения к ответственности российских военных преступников. Президент отметил важность международного сотрудничества для достижения справедливости.

"Мы обсудили необходимость создания специального трибунала по преступлению агрессии. Важно привлечь к ответственности российских военных преступников", — говорится в сообщении.

Украинский лидер отметил, что особое внимание было уделено вопросу освобождения украинских пленных и возвращению незаконно депортированных Россией детей.

Кроме того, глава государства высоко оценил роль Совета Европы в создании Реестра ущерба.

"Ценим роль Совета Европы в создании Реестра ущерба как составляющей международного компенсационного механизма. Украина рассчитывает на создание Комиссии по рассмотрению заявлений и Компенсационного фонда, а также на лидерство Совета Европы в этом процессе", — подытожил Зеленский.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на исследование Йельского университета о похищении украинских детей с временно оккупированных территорий. По его словам, это еще одно основательное доказательство российских военных преступлений.

Напомним, что Ален Берсе стал новым Генеральным секретарем Совета Европы 18 сентября. Он заявил, что первым приоритетом его политики будет поддержка Украины.

Владимир Зеленский дети трибунал над россией Рада Европы ЕС война в Украине

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