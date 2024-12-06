Война в Украине - какие потери личного состава РФ за осень 2024 года

В ISW оценили потери врага во время наступления осенью 2024 года
Во время осеннего наступления 2024 года российские войска теряли около 53 солдат на каждый квадратный километр. За ноябрь российские потери достигли исторического максимума - более 2000 человек личного состава РФ за сутки.
Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в четверг, 5 декабря.
Потери россиян на фронте
По информации аналитиков ISW, во время продвижения в осенний период 2024 года российские силы теряли примерно 53 военных на каждый квадратный километр, что является показателем больших потерь для армии РФ.
"Кремль продолжает нести значительные потери в живой силе в попытке достичь тактических успехов в западной части Донецкой области за счет продолжающихся военных усилий России и среднесрочной способности российской экономики", — говорится в сообщении.
Согласно данным Министерства обороны Великобритании, которые базируются на информации от украинского Генштаба ВСУ, за ноябрь 2024 года российские потери достигли нового исторического максимума — 1 523 погибших за день.
В то же время 28 ноября впервые было зафиксировано более 2 000 российских погибших за одни сутки. Всего за месяц россияне потеряли около 45 690 военнослужащих, а ноябрь стал пятым месяцем подряд, когда их потери растут.
"Таким образом, российские войска понесли потери примерно 125 800 человек в течение периода интенсивных наступательных операций в сентябре, октябре и ноябре 2024 года в обмен на 2356 квадратных километров достижений", — пишут аналитики.
Отмечается, что российские войска продвигались со скоростью около 27,96 квадратного километра в день и захватили в целом 839 квадратных километров в Украине и Курской области за ноябрь текущего года.
"Ограниченные ресурсы рабочей силы России, скорее всего, не смогут выдержать такой рост потерь в среднесрочной перспективе, и дальнейшая военная поддержка Украины со стороны Запада остается жизненно важной для того, чтобы Украина могла наносить потери такими темпами", — подчеркнули эксперты ISW.
Они указывают на то, что россияне могут либо воевать в Украине, либо работать на внутреннюю экономику России, но они не могут делать и то, и другое одновременно.
Напомним, военный аналитик и бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес оценивает текущую ситуацию в Украине как сложную, но с возможностью для достижения победы.
Ранее мы писали о том, что США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет . Там считают, что это изменит боевые силы украинской армии.
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