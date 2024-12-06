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В ISW оценили потери врага во время наступления осенью 2024 года

6 декабря 2024 07:32
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине - какие потери личного состава РФ за осень 2024 года
Российский захватчик окапывается. Фото иллюстративное: defence-ua.com
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Во время осеннего наступления 2024 года российские войска теряли около 53 солдат на каждый квадратный километр. За ноябрь российские потери достигли исторического максимума - более 2000 человек личного состава РФ за сутки.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в четверг, 5 декабря.

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По информации аналитиков ISW, во время продвижения в осенний период 2024 года российские силы теряли примерно 53 военных на каждый квадратный километр, что является показателем больших потерь для армии РФ.

"Кремль продолжает нести значительные потери в живой силе в попытке достичь тактических успехов в западной части Донецкой области за счет продолжающихся военных усилий России и среднесрочной способности российской экономики", — говорится в сообщении.

Согласно данным Министерства обороны Великобритании, которые базируются на информации от украинского Генштаба ВСУ, за ноябрь 2024 года российские потери достигли нового исторического максимума — 1 523 погибших за день. 

В то же время 28 ноября впервые было зафиксировано более 2 000 российских погибших за одни сутки. Всего за месяц россияне потеряли около 45 690 военнослужащих, а ноябрь стал пятым месяцем подряд, когда их потери растут.

"Таким образом, российские войска понесли потери примерно 125 800 человек в течение периода интенсивных наступательных операций в сентябре, октябре и ноябре 2024 года в обмен на 2356 квадратных километров достижений", — пишут аналитики.

Отмечается, что российские войска продвигались со скоростью около 27,96 квадратного километра в день и захватили в целом 839 квадратных километров в Украине и Курской области за ноябрь текущего года.

"Ограниченные ресурсы рабочей силы России, скорее всего, не смогут выдержать такой рост потерь в среднесрочной перспективе, и дальнейшая военная поддержка Украины со стороны Запада остается жизненно важной для того, чтобы Украина могла наносить потери такими темпами", — подчеркнули эксперты ISW.

Они указывают на то, что россияне могут либо воевать в Украине, либо работать на внутреннюю экономику России, но они не могут делать и то, и другое одновременно.

Напомним, военный аналитик и бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес оценивает текущую ситуацию в Украине как сложную, но с возможностью для достижения победы.

Ранее мы писали о том, что США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет . Там считают, что это изменит боевые силы украинской армии.

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