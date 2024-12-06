День Вооруженных сил Украины — поздравление Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Сырский, Telegram

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинцев с Днем Вооруженных сил, поблагодарив военных за их мужество в борьбе за Независимость. По его словам, побеждает только тот, кто борется и не складывает оружие.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в пятницу, 6 декабря.

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Сырский поздравил украинцев с Днем Вооруженных сил, выразив благодарность военнослужащим за их мужество и героизм в борьбе за Независимость Украины.

В своем поздравлении он подчеркнул, что современные ВСУ унаследовали храбрость и свободолюбие от украинских военных формирований прошлых веков — от армии УНР и Украинской Галицкой армии, героев Холодного Яра и Украинской Повстанческой армии.

"Сегодня мы снова боремся за Независимость. Враг тот же, что и сто лет назад. Украинцы снова призваны бороться, и мы должны победить!" — подчеркнул Главнокомандующий.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины — это современная украинская армия, которая сейчас имеет огромный боевой опыт полномасштабных боевых действий с превосходящим противником.

Сырский также поблагодарил всех военных, которые защищают Украину на разных направлениях.

"Подвиг и жертва Героев, принесенная нашими побратимами и посестрами ради нашей Победы, навсегда в наших сердцах! Вечная им слава и память!" — отметил Главком ВСУ.

Сообщение Сырского. Фото: скриншот

Напомним, 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил — праздник, ставший символом мужества, самопожертвования и верности стране.

Ранее мы писали о том, что Александр Сырский подвел итоги деятельности украинских военных в течение ноября 2024 года.

Также мы сообщали, что, по данным ISW, во время осеннего наступления 2024 года российские войска теряли около 53 солдат на каждый квадратный километр.